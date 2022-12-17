Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций

Российские олигархи подали в Европейский суд по правам человека 61 иск против санкций Евросоюза, введенных в связи с нападением россии* на Украину.

Об этом пишет портал Haaretz.

Отмечается, что среди подавших иски — бывший владелец английского футбольного клуба «Челси», попавший под санкции российско-израильский олигарх роман абрамович, а также григорий березкин и геннадий тимченко.

Согласно сообщению, среди прочего истцы требуют возмещения причиненного им санкциями так называемого «нематериального ущерба». Так, березкин утверждает, что он «понес серьезный ущерб своей репутации» и что не существует «никакой связи между ним и политикой россии относительно Украины». Олигарх также утверждает, что не поддерживает правительство рф и просит символическую выплату в размере 1,05 доллара в качестве компенсации за «нематериальный ущерб».

Другой олигарх — тимченко, проживающий в Швейцарии, хочет отсудить сумму, эквивалентную 1 миллиону шекелей, обвиняя ЕС в «ошибке оценки» отношений между ним и президентом рф владимиром путиным.

Также среди известных российских олигархов, которые пытаются получить компенсацию за ущерб через суд — основатель финансовой группы alfa-group михаил фридман.

Как сообщал Курсор, Евросоюз 16 декабря ввел новый пакет санкций против москвы, включая ограничение экспорта двигателей для беспилотников в россию или такие страны, как Иран, которые хотят поставлять кремлю оружие.

«Это означает, что отныне будет введен запрет на прямой экспорт двигателей для беспилотников в рф и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в россию», — сказано в заявлении Европейского совета.

В ЕС заявили, что санкции ударили по военно-промышленному комплексу россии, а также по лицам и группам, которые нападают на украинских мирных жителей или похищают детей.

Также Курсор писал о том, по кому ударят новые антироссийские санкции ЕС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!