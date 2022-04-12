Фракции коалиции встретились впервые после ухода Сильман

Исполняющий обязанности председателя коалиции Боаз Топоровский (Еш Атид) созвал во вторник партии коалиции на первое заседание после того, как бывший председатель коалиции Идит Сильман (Ямина) подала в отставку на прошлой неделе.
От имени фракции «Ямина» Сильман заменил депутат Нир Орбах.
Топоровский заявил: «Почти год назад мы сформировали коалицию для исцеление государства. Коалицию, отдающую предпочтение объединению перед разделением, которая впервые в истории Государства Израиль соединила все части израильского общества. Вместе мы боролись против подстрекательства, экстремизма, нарушения законности и укрепляли демократию.»
«Мы не должны останавливаться на достигнутом, мы должны продолжать работать вместе, чтобы продолжать делать добро для страны и ее граждан», — сказал Топоровский.
Коалиция больше не имеет большинства в Кнессете после отставки депутата Сильман и в настоящее время насчитывает 60 депутатов.
Курсор ранее писал, что Идит Сильман приехала за благословением к дочери равина Хаима Каневского. Вышедшая недавно из коалиции Идит Сильман обратилась за благословением и советом к рабанит Лее Колодецкой. Дочь рава Каневского действительно считается лидером и влиятельной фигурой.
Также сообщалось, что Матан Кахана заявил, что Идит Сильман все еще может вернуться в коалицию. Идит Силман, по мнению министра религии Матана Каханы, имеет все шансы вернуться в коалицию. Ее уход на прошлой неделе стал весомым ударом для правительства.