Фракции коалиции встретились впервые после ухода Сильман

Боаз Топоровский созвал сегодня заседание всех партий «Правительства Единства» для того, чтобы обсудить уход из коалиции Идит Сильман и призвал всех депутатов сделать все для того, чтобы сохранить это правительство.

Исполняющий обязанности председателя коалиции Боаз Топоровский (Еш Атид) созвал во вторник партии коалиции на первое заседание после того, как бывший председатель коалиции Идит Сильман (Ямина) подала в отставку на прошлой неделе.

От имени фракции «Ямина» Сильман заменил депутат Нир Орбах.

Топоровский заявил: «Почти год назад мы сформировали коалицию для исцеление государства. Коалицию, отдающую предпочтение объединению перед разделением, которая впервые в истории Государства Израиль соединила все части израильского общества. Вместе мы боролись против подстрекательства, экстремизма, нарушения законности и укрепляли демократию.»

«Мы не должны останавливаться на достигнутом, мы должны продолжать работать вместе, чтобы продолжать делать добро для страны и ее граждан», — сказал Топоровский.

Коалиция больше не имеет большинства в Кнессете после отставки депутата Сильман и в настоящее время насчитывает 60 депутатов.