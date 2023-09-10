Галант выступил с важным заявлением о постановлении БАГАЦа

Это произошло за 2 дня до долгожданных слушаний в суде.

Министр обороны Йоав Галант и трое других министров выступили с заявлением, что постановления Верховного суда должны непременно соблюдаться.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Это произошло за 2 дня до того, как будут проведены долгожданные слушания касательно первого законодательного акта, принятого в ходе судебной реформы. Это может стать причиной потенциального конституционного кризиса, если начнется конфликт по поводу высшей власти судов и правящего правительства.

Обещания прислушаться к решениям Верхового суда следуют за заявлением спикера Кнессета Амира Оханы, который высказал предположение, что коалиция может не делать этого.

Ранее появилось заявление одного из лидеров оппозиции Яира Лапида, который сказал, что не может поверить, что правительство ведет обсуждение возможности невыполнения решения Верховного суда. Он также поприветствовал ряд деятелей за их "твердую позицию".

Также "Курсор" сообщал, что группа из 1340 резервистов элитных подразделений специального назначения ЦАХАЛа резко обратилась к правительству касательно судебной реформы.