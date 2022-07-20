Гальон из МЕРЕЦ: Если Нетаниягу вернется к власти, я не смогу смотреть на себя в зеркало

«Речь идет уже не только о судьбе МЕРЕЦ», — сказала опытный левый политик. Если будет еще одно премьерство Нетаниягу, она «не сможет смотреть на себя в зеркало».

Зехава Гальон заявила в среду, что ее решение вернуться к политической жизни и баллотироваться на предварительных выборах было мотивировано опасением, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу может вернуться к власти. Она заявила, что, если это произойдет, она «не сможет смотреть на себя в зеркало».

Meretz’s Galon says she’s returning to politics to foil a Netanyahu return to power https://t.co/ZI7Kt1Zbk8 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 20, 2022

В интервью 103 Radio политик-ветеран сказала: «Моя жизнь была прекрасной после того, как я официально ушел из политики». Но, по ее словам, она считает своей обязанностью попытаться предотвратить возвращение правого блока во главе с Нетаниягу к власти.

«Это уже не только судьба МЕРЕЦ, — сказала она. — Если МЕРЕЦ не переступит порог и победит ультраправый, теократический, мессианский, каханистский блок, люди спросят меня: «Как ты можешь выходить из дома?»

Она продолжила, объясняя, почему вернулась в политику: «Я поняла, что если я этого не сделаю и [Нетаниягу] вернется к власти, я не смогу смотреть на себя в зеркало».

Гальон предположила, что ее возвращение к политической жизни является поводом для беспокойства израильских правых.

«У меня есть возможность вернуть политическую базу МЕРЕЦ как от Аводы, так и от партии «Еш Атид», — сказала она.

Говоря о возможном слиянии с Аводой, которую в настоящее время возглавляет Мерав Михаэли, Галон сказала, что она очень уважает Михаэли и сделает все, что в ее силах, чтобы добиться слияния со своей партией, если она будет избрана председателем МЕРЕЦ.

В предыдущем интервью Гальон сказала, что слияние с Аводой «максимизирует» власть двух партий.

Ранее Курсор писал, что слияние партий Смотрича и Бен-Гвира закончится в ближайшие дни.