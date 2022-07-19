Слияние партий Смотрича и Бен-Гвира закончится в ближайшие дни

Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич и председатель партии «Оцма Йегудит» Итамар Бен-Гвир начнут «ускоренные переговоры» об объединении в один список и завершат соглашение в «ближайшие дни», объявил Смотрич после встречи во вторник днем.
В течение последних нескольких недель Бен-Гвир неоднократно публично призывал Смотрича поскорее прийти к соглашению. Бен-Гвир хочет завершить составление списка до того, как религиозный сионизм проведет свои первые в истории первичные выборы 23 августа. По словам источника из партии «Ямина», праймериз обеспечат освещение и интерес к партии Смотрича, что может быть трансформировано в переговорную силу.
Еще в понедельник Бен-Гвир прямо угрожал, что не будет ждать окончания праймериз Смотрича, и что «шансы растут», что он будет баллотироваться один.
Ранее Курсор писал, что блок Биньямина Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Это первый случай, когда блок Нетаниягу получил необходимое большинство для формирования коалиции.
Наша редакция писала, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.
Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.