Слияние партий Смотрича и Бен-Гвира закончится в ближайшие дни

Давление на политиков усилилось, поскольку слияние обеспечит освещение и интерес к партии Смотрича, что, по словам источника в партии «Ямина», может привести к росту партии.э

Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич и председатель партии «Оцма Йегудит» Итамар Бен-Гвир начнут «ускоренные переговоры» об объединении в один список и завершат соглашение в «ближайшие дни», объявил Смотрич после встречи во вторник днем.

В течение последних нескольких недель Бен-Гвир неоднократно публично призывал Смотрича поскорее прийти к соглашению. Бен-Гвир хочет завершить составление списка до того, как религиозный сионизм проведет свои первые в истории первичные выборы 23 августа. По словам источника из партии «Ямина», праймериз обеспечат освещение и интерес к партии Смотрича, что может быть трансформировано в переговорную силу.

Еще в понедельник Бен-Гвир прямо угрожал, что не будет ждать окончания праймериз Смотрича, и что «шансы растут», что он будет баллотироваться один.