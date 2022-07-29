Ганц: Мы назначим нового главу ЦАХАЛа с Нетаниягу или без него

После одобрения омбудсмена министр обороны продолжил марафон совещаний по выборам следующего начальника штаба. Сегодня Ганц встретится с Эхудом Бараком и Амиром Перецем.

В рамках консультаций, предшествующих назначению 23-го начальника генштаба ЦАХАЛа, министр обороны Бенни Ганц встретился вчера (четверг) с бывшим начальником генштаба подполковником Гади Айзенкотом. Сегодня (в пятницу) Ганц встретился с бывшим начальником Генштаба подполковником Эхудом Бараком и бывшим министром обороны Амиром Перецем.

«Назначение начальника штаба необходимо для функционирования всей системы безопасности и стабильности командования, — сказал Ганц. — Продвижение этого назначения было одобрено ЯМАС, как это случалось и в прошлом. Нетаниягу, как премьер-министр и бывший министр обороны, хорошо осведомлен об этих потребностях. Он знает, что процесс назначения начальника Генштаба начинается заблаговременно, и прекрасно понимает последствия задержки с назначением».

«Мне жаль, что Нетаниягу решил втянуть этот вопрос в политический контекст таким образом, который может нанести ущерб безопасности Израиля и ЦАХАЛа. Я пригласил Нетаниягу высказать свою позицию и внести свой вклад в процесс — даже если он решит не приходить, я продолжу двигаться вперед в рамках всеобъемлющего и углубленного процесса и назначу начальника Генштаба в ближайшие недели».

Курсор ранее писал, что Ганц и Нетаниягу обменялись колкостями по поводу назначения нового главы ЦАХАЛа. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что новый глава ЦАХАЛа не может быть назначен переходным правительством. Ганц в ответ заявил, что Нетаниягу пытается политизировать этот процесс.