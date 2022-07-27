Ганц и Нетаниягу обменялись колкостями по поводу назначения нового главы ЦАХАЛа

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что новый глава ЦАХАЛа не может быть назначен переходным правительством. Ганц в ответ заявил, что Нетаниягу пытается политизировать этот процесс.

Министр обороны Бени Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу обменялись обвинениями из-за решения Ганца продолжить назначение следующего начальника штаба ЦАХАЛа, несмотря на то, что он работает во временном правительстве.

Нетаниягу написал письмо Ганцу, утверждая, что решающее назначение должно быть сделано в «величественной манере» и вне «политического контекста».

«Назначение высокопоставленных чиновников должно определяться постоянным правительством, а не переходным правительством в разгар выборов», — говорит Нетаниягу.

В ответ министр обороны заявил: «Мне жаль, что он решил перетянуть вопрос в политический контекст, что может повредить безопасности Израиля и ЦАХАЛа».

Ганц отмечает, что назначение получило благословение генерального прокурора и что он пригласил Нетаниягу принять участие в процессе.

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