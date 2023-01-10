Ганц обратился к Нетаниягу с призывом

Депутат Бени Ганц нападает на правительство и призывает его лидера Биньямина Нетаниягу осудить заявления членов его коалиции.

Он об этом заявил в Twitter.

«Нетаниягу, Государству Израиль нужен широкий консенсус, а не продолжение провокаций, подстрекательства и фракционности. Ваши действия, направленные на защиту прав личности и противоречащие основным демократическим принципам, переходят в действия на местах. Я призываю вас осудить нападение на демонстрантов и резкие заявления, и работать на объединение разногласий в нации, а не на их углубление. Я призываю всех, для кого израильская демократия важна, продолжать бороться за нее всеми законными и демократическими способами. Мы будем делать это без насилия и подстрекательства, но и без страха», — написал Ганц.

«Курсор» сообщал, что лидер оппозиции депутат Кнессета Яир Лапид раскритиковал новое правительство и сказал, что «вот так демократия рушится за один день«.