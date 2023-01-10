Лапид: Демократия рушится за один день

Лидер оппозиции депутат Кнессета Яир Лапид раскритиковал новое правительство.

Он об этом заявил в Twitter.

«Вот так демократия рушится за один день. Бен-Гвир говорит, что против наших демонстрантов будут применять водометы. Депутат Кнессета Фогель говорит, что нас с Бени Ганцем надо арестовать и бросить в тюрьму за государственную измену, потому что мы выступали против правительства, а в университете они пытаются задавить наших студентов, потому что они демонстрируют и реализуют свое право на свободу слова. Мы не дадим им топтать нас и нашу любимую страну», ‒ сказал Лапид.

«Курсор» сообщал, что президент Герцог выступил с заявлением по поводу конфликта правительства и оппозиции.