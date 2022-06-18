Ганц пообещал ответить на любую иранскую атаку в Турции

Также официальные лица в выходные возобновили предупреждения о том, что Иран изо всех сил пытается напасть на граждан еврейского государства.

Министр обороны Бенни Ганц в субботу пригрозил «силовыми действиями» в ответ на любое потенциальное нападение на израильтян в Турции.

Высокопоставленные израильские чиновники предупредили о «конкретных» угрозах того, что Иран пытается убить или иным образом навредить израильтянам в Стамбуле, призвав граждан немедленно покинуть Турцию, если это возможно, а тех, кто находится в Стамбуле, укрыться в номерах своих отелей.

«Я призываю всех израильтян, находящихся в Турции, подчиняться указаниям сил безопасности», — сказал Ганц в заявлении, опубликованном его канцелярией в субботу вечером.

«Израиль работает над тем, чтобы пресечь попытки Ирана осуществить нападение, и готовится к решительному ответу на любое нападение на израильских граждан — где бы то ни было», — добавил он.