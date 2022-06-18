Ганц пообещал ответить на любую иранскую атаку в Турции

Министр обороны Бенни Ганц в субботу пригрозил «силовыми действиями» в ответ на любое потенциальное нападение на израильтян в Турции.
Высокопоставленные израильские чиновники предупредили о «конкретных» угрозах того, что Иран пытается убить или иным образом навредить израильтянам в Стамбуле, призвав граждан немедленно покинуть Турцию, если это возможно, а тех, кто находится в Стамбуле, укрыться в номерах своих отелей.
«Я призываю всех израильтян, находящихся в Турции, подчиняться указаниям сил безопасности», — сказал Ганц в заявлении, опубликованном его канцелярией в субботу вечером.
«Израиль работает над тем, чтобы пресечь попытки Ирана осуществить нападение, и готовится к решительному ответу на любое нападение на израильских граждан — где бы то ни было», — добавил он.
Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.