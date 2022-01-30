Ганц поздравил короля Иордании Абдаллу с 60-летием

16:51, 30 января 2022
Политика, Новости Израиля, Zahav
Бени Ганц фото
Бени Ганц
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Ганц и Абдалла встречались в Аммане в начале этого месяца в ходе редкой публичной встречи с монархом. Ранее они тайно встречались в прошлом году.

В твитах на иврите, английском и арабском языках министр обороны Бенни Ганц поздравил иорданского короля Абдаллу с днем рождения.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Поздравляю Его Величество @KingAbdullahII по случаю его 60-летия», — пишет Ганц. «Пусть этот год будет годом здоровья, радости и процветания для вас и великого Королевства. Пусть наши связи процветают и углубляются на благо обеих наших стран, а также во имя мира и стабильности в регионе».

Также Курсор сообщал, что Беннет и Ганц заявили, что Израиль готов самостоятельно выступить против Ирана. Заявление политиков прозвучало на фоне готовящихся переговоров Ирана с мировым сообществом по поводу возвращения к ядерной сделке.

Наш портал писал, что Нафтали Беннет заявил, что Израиль «сделает все, что нужно» против ядерного Ирана. Нафтали Беннет заявил, что «Иран представляет собой стратегическую угрозу миру и экзистенциальную угрозу Израилю».

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Автор материала:
Алекс Арнав
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