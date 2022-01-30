Ганц поздравил короля Иордании Абдаллу с 60-летием

Ганц и Абдалла встречались в Аммане в начале этого месяца в ходе редкой публичной встречи с монархом. Ранее они тайно встречались в прошлом году.

В твитах на иврите, английском и арабском языках министр обороны Бенни Ганц поздравил иорданского короля Абдаллу с днем рождения.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Поздравляю Его Величество @KingAbdullahII по случаю его 60-летия», — пишет Ганц. «Пусть этот год будет годом здоровья, радости и процветания для вас и великого Королевства. Пусть наши связи процветают и углубляются на благо обеих наших стран, а также во имя мира и стабильности в регионе».

בשם מערכת הביטחון ובשמי אני מבקש לאחל למלך ירדן, עבדאללה השני, ברכות לרגל יום הולדתו ה-60. אני מאחל לו שגם השנים הבאות, יהיו שנים של בריאות, הנאה ויביאו לשגשוג ממלכת ירדן וחיזוק היחסים בין ישראל לבינה. נמשיך לפעול ביחד ולהעמיק את היחסים בין המדינות למען השלום והיציבות האזורית. — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) January 30, 2022

Также Курсор сообщал, что Беннет и Ганц заявили, что Израиль готов самостоятельно выступить против Ирана. Заявление политиков прозвучало на фоне готовящихся переговоров Ирана с мировым сообществом по поводу возвращения к ядерной сделке.

Наш портал писал, что Нафтали Беннет заявил, что Израиль «сделает все, что нужно» против ядерного Ирана. Нафтали Беннет заявил, что «Иран представляет собой стратегическую угрозу миру и экзистенциальную угрозу Израилю».

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