Беннет и Ганц заявили, что Израиль готов самостоятельно выступить против Ирана

Заявление политиков прозвучало на фоне готовящихся переговоров Ирана с мировым сообществом по поводу возвращения к ядерной сделке.

Премьер-министр Нафтали Беннет и министр обороны Бени Ганц призвали мировое сообщество оказать давление на Иран. Однако они предупредили, что Иерусалим готов действовать в одиночку, чтобы остановить Тегеран и не дать ему получить ядерное оружие. Отметим, что очередной виток ядерных переговоров с Исламской Республикой запланирован на конец ноября.

«Мы наблюдаем за политикой Ирана внутри Ирана с точки зрения его ядерной программы, а также с точки зрения его вооружения и влияния в Сирии и Ливане. Миру необходимо действовать против Ирана, но Израиль готов сделать то, что необходимо на всех фронтах», — сказал министр обороны Бени Ганц после посещения крупных учений ЦАХАЛа на севере Израиля.

Премьер-министр Нафтали Беннет также высказался по этому поводу во время посещения учений. По его словам, независимо от того, о чем договорятся мировые державы с Ираном, «Израиль защитит себя собственными силами».

Не так давно ряд высокопоставленных американских чиновников посетили Израиль для обсуждения иранской ядерной программы перед возобновлением переговоров о ядерной сделке с Тегераном.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Иран пригласил главу МАГАТЭ на переговоры.

Кроме того, мы писали, что Али Хаменеи уже несколько недель отсутствует на политических встречах из-за «неприятных ощущений».

Иран призывает к серьезному подходу к ядерным переговорам.

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