Беннет и Ганц заявили, что Израиль готов самостоятельно выступить против Ирана

Премьер-министр Нафтали Беннет и министр обороны Бени Ганц призвали мировое сообщество оказать давление на Иран. Однако они предупредили, что Иерусалим готов действовать в одиночку, чтобы остановить Тегеран и не дать ему получить ядерное оружие. Отметим, что очередной виток ядерных переговоров с Исламской Республикой запланирован на конец ноября.
«Мы наблюдаем за политикой Ирана внутри Ирана с точки зрения его ядерной программы, а также с точки зрения его вооружения и влияния в Сирии и Ливане. Миру необходимо действовать против Ирана, но Израиль готов сделать то, что необходимо на всех фронтах», — сказал министр обороны Бени Ганц после посещения крупных учений ЦАХАЛа на севере Израиля.
Премьер-министр Нафтали Беннет также высказался по этому поводу во время посещения учений. По его словам, независимо от того, о чем договорятся мировые державы с Ираном, «Израиль защитит себя собственными силами».
Не так давно ряд высокопоставленных американских чиновников посетили Израиль для обсуждения иранской ядерной программы перед возобновлением переговоров о ядерной сделке с Тегераном.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Иран пригласил главу МАГАТЭ на переговоры.
Кроме того, мы писали, что Али Хаменеи уже несколько недель отсутствует на политических встречах из-за «неприятных ощущений».
Иран призывает к серьезному подходу к ядерным переговорам.
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