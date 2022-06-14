Ганц призывает к наращиванию региональных сил США против Ирана

«Перед лицом воинственности Ирана необходимо не только сотрудничество, но и наращивание региональных сил под руководством США, что укрепит все вовлеченные стороны», — сказал он.

Израиль и арабские страны, которые разделяют свои опасения по поводу Ирана, должны наращивать свой военный потенциал под эгидой Вашингтона, заявил во вторник министр обороны Израиля в преддверии визита в регион президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ядерная программа Ирана и до сих пор безрезультатные международные переговоры по возобновлению соглашения 2015 года, ограничивающего ее, входят в число вопросов, которые, вероятно, будут на повестке дня.

В своем выступлении министр обороны Бенни Ганц упомянул связи Израиля в области безопасности с арабскими государствами Персидского залива, которые сблизились с ним в рамках дипломатической кампании, спонсируемой США в 2020 году, а также с Египтом и Иорданией, и сказал, что предпринимаются усилия по расширению такого сотрудничества.

«Мы постоянно работаем над этим ради безопасности граждан Израиля», — сказал Ганц.

Саудовская Аравия заявила о своей поддержке соглашений Авраама, в соответствии с которыми Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн установили отношения с Израилем два года назад. Но Эр-Рияд не стал официально признавать соседний Израиль.

Израиль выразил готовность работать в военном отношении со своими новыми партнерами по Персидскому заливу, которые публично более сдержанно относились к такой перспективе.

Курсор писал ранее, что Иран обещает ответить на «агрессию» Израиля — СМИ. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде выступил с очередными угрозами в сторону Израиля.