Иран обещает ответить на «агрессию» Израиля — СМИ

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде выступил с очередными угрозами в сторону Израиля.

После того, как службы безопасности Израиля предотвратили запланированную иранскую атаку против израильтян в Турции и атаку иранских беспилотников в Ираке, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что «ответ на сионистское образование будет, когда придет время, а не через третью страну».

Об этом сообщает Israel Hayom.

По сообщению иранского информационного агентства Fars , Хатибзаде отказался обсуждать недавнюю атаку беспилотника на Эрбиль на севере Ирака в результате которой пострадали три человека. Иранские СМИ утверждали, что целью атаки была оперативная база Моссада, но это утверждение не было подтверждено никакими другими источниками.

Представитель также коснулся недавнего авиаудара по аэропорту Дамаска, который иностранные источники приписывают Израилю.

Выступая на еженедельном брифинге для прессы в министерстве, Хатибзаде сказал, что «министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян разговаривал со своим сирийским коллегой и осудил ситуацию, а также рассказал о способах решения проблемы в аэропорту и необходимых работах для восстановления».

«Правильный ответ — сопротивление и поражение этого агрессивного образования (Израиля). Народы региона знают, что ответом на агрессию является пощечина. Сопротивление, которое демонстрирует сирийский народ, — это ось, по которой движутся члены сопротивления», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.

Кроме этого, иранцы взломали аккаунты высокопоставленных израильских чиновников. В число пострадавших топ-чиновников входят бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, генерал запаса и глава крупного исследовательского института безопасности в Израиле.

Ранее Курсор писал, что иранский аэрокосмический ученый погиб во время миссии на севере Ирана. Ученый по имени Мохаммад Абдус, как сообщается, работал над спутниковой программой Исламской Республики, помимо разработки БПЛА и баллистических ракет в рамках своей работы в ВВС.

Ранее редакция нашего сайта писала, что иранский командующий КСИР угрожает Израилю.

Напомним, что редакция Курсора сообщала, что Израиль заявляет, что у Ирана почти достаточно урана для создания ядерной бомбы.