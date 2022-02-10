Ганц рассматривает предложение закрыть ешиву Хомеш, но признать Эвьятар

В сети появилась информация о том, что ешива в поселении Хомеш будет закрыта, однако поселение Эвьятар будет узаконено. Однако, левые партии негативно восприняли это решение.

Министр обороны Бени Ганц рассматривает предложение, согласно которому ешива на одном незаконном форпосте будет закрыта в обмен на официальное признание второго форпоста.

Сообщается, что по плану ешива в Хомеше будет закрыта, а форпост Эвьятар, расположенный недалеко от Шхема, будет признан, и там будет открыта ешива.

Неназванные источники сообщили СМИ, что Ганц взвешивает это предложение.

По условиям соглашения, достигнутого в конце июня, поселенцы мирно покинули форпост Эвьятар, а территория стала закрытой военной зоной, где дома и дороги остались на месте, а на их месте разместился отряд солдат.

Затем было проведено обследование, которое установило, что земля не принадлежит палестинцам, что открыло путь для создания ешивы и возвращения некоторых семей поселенцев. Для возвращения поселенцев в Эвьятар все еще требуется официальное объявление о том, что участок будет утвержден, а также льготный период, в течение которого могут быть поданы возражения.

Левые партии коалиции гневно отреагировали на планы по выдаче разрешения на строительство форпоста задним числом, предупредив, что это поставит под угрозу стабильность коалиции.

Курсор ранее писал, что более тысячи студентов вышли на демонстрацию в поддержу ешивы Хомеш. Организатор демонстрации заявил, что был удивлен, когда узнал, что есть тысячи сторонников позиции того, что правительство не имеет права сносить ешиву Хомеш.

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