Ганц и Бар-Лев похвалили силы безопасности за антитеррористическую операцию

Министр обороны Израиля заявил, что силы безопасности и впредь будут «продолжать упреждающие операции, предотвращать [нападения] и ловить всех, кто пытается причинить вред людям»

Министр обороны Бени Ганц похвалил ЦАХАЛ, ШАБАК и антитеррористическую полицию «Ямам» за операцию, в ходе которой в Шхеме были уничтожены трое подозреваемых в терроризме палестинцев.

Об этом пишет Times of Israel.

«Недавно я приказал усилить профилактические мероприятия против нападений со стрельбой и присутствие войск на центральных артериях и в районах [Иудеи и Самарии]», — пишет он в Twitter. «Мы будем продолжать упреждающие операции, предотвращать [нападения] и ловить всех, кто пытается причинить вред людям».

Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев также похвалил силы безопасности за уничтожение ячейки, опубликовав в Твиттере фотографию себя и начальника полиции Коби Шабтая с группой солдат.

Курсор ранее писал, что солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме. В телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

Кроме того, Ганц подписал постановление об аресте ливанских компаний, помогающих Хизбалле. Ганц заявил, что «Израиль будет продолжать обращаться к ливанскому народу и предлагать гуманитарную помощь, в то же время продолжая подрывать попытки внедрения современного оружия, которое будет представлять опасность для граждан страны»

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