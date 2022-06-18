Ганц заявил, что не позволит следующему главе ЦАХАЛа попасть в заложники политики

Бени Ганц заявил, что сделает все для того, чтобы как можно быстрее назначить нового главу ЦАХАЛа и не втянуть его в политические интриги текущего правительства.

Министр обороны Бени Ганц, как сообщается, объяснил свое решение ускорить процесс выдвижения кандидатуры следующего командующего Армией обороны Израиля попыткой избежать втягивания армии в политическую неразбериху в стране.

«Я не допущу, чтобы ЦАХАЛ стал пленником политической системы», — сказал Ганц в недавней частной беседе, согласно сообщению 12 канала.

«В Израиле не будет временного начальника штаба, как это произошло с полицией», — сказал он.

«Это будет вредить безопасности страны», — сказал Ганц. Источник цитаты не указан, также не уточняется, кому он сделал эти комментарии.

Очевидно, Ганц имел в виду тот факт, что предыдущий комиссар полиции Мотти Коэн занимал эту должность в качестве исполняющего обязанности в течение двух лет в связи с длительным периодом нестабильности, когда в стране прошли трое выборов. Поскольку правительство в это время было переходным, оно не могло назначить начальника полиции.

Курсор ранее писал, что Бени Ганц начал серию встреч с кандидатами на должность начальника штаба Армии обороны Израиля. Предшественник Ганца на посту министра обороны Авигдор Либерман утвердил назначение нынешнего начальника штаба генерал-лейтенанта Авива Кохави в октябре 2018 года.