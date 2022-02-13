Генеральный секретарь OECD совершил свой первый визит в Израиль и встретился с министром финансов

На встрече также присутствовали высокопоставленные чиновники Министерства финансов во главе с генеральным директором Рамом Белинковым, главным экономистом Широй Гринберг и главным аудитором Яли Ротенберг.

Министр финансов Авигдор Либерман встретился сегодня с новым генеральным секретарем OECD Маттиасом Корманом. Они обсудили глобальные экономические события, включая экономический рост, управление цепочками поставок, глобальные индексы инфляции и разработку международных стандартов защиты климата.

В ходе встречи министр финансов подчеркнул, что Израиль продолжит играть ключевую роль в комитетах и рабочих группах OECD и сохранит свою позицию новатора, сотрудничая с OECD по всем вопросам, связанным с разработкой инструментов, методов и процессов для ускорения роста рынка, инвестиций, содействия торговле, конкуренции, цифровой экономики и инноваций.

«Членство в OECD чрезвычайно важно для Израиля и поможет решить экономические и социальные проблемы, особенно в эти трудные времена. Израиль продолжит поддерживать высокие темпы роста и экономическую стабильность на благо своих граждан. Мы будем стремиться интегрировать ультраортодоксальных мужчин и арабских женщин на рынок труда, чтобы увеличить число людей, работающих на благо общества. Мы будем продолжать содействовать развитию экономики, основанной на инновациях, и работать над сокращением разрывов в израильском обществе. Мы примем к сведению комментарии OECD, чтобы вести ответственный бюджет, который увеличит общий пирог», — заявил Либерман.

Курсор ранее писал, что депутаты Мерец заявили Беннету, что экономического плана недостаточно. Депутаты Кнессета от партии Мерец в четверг написали письмо премьер-министру, заместителю премьер-министра и министру финансов в связи с представленным в среду планом по снижению прожиточного минимума.

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