Генсек ООН не верит, что война в Украине скоро закончится: россия не готова к компромиссам

Развязанная россией* война против Украины рано или поздно закончится, но это вряд ли случится в ближайшее время. Сейчас нет предпосылок для достижения мира и рф не собирается останавливаться.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Нападение россии на Украину – это нарушение принципа международного права и Устава ООН, сказал Генсек ООН. И рф будет вынуждена за это отвечать. Однако, по его словам, сейчас обе стороны имеют фундаментальные разногласия по отношению к прошлому, поэтому сложно найти решение.

Генсек ООН отметил, что война россии против Украины имеет и глобальные последствия. В этом контексте он упомянул рост цен на энергоносители и продовольствие, вопросы ядерной безопасности. Гутерреш подчеркнул, что мир должен быть единым для решения глобальных проблем. В то же время он отметил, что сейчас самый большой уровень геополитического разъединения в мире.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!