Германия и Чехия одобрили вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Первые две страны одобрили вступление Финляндии и Швеции в Северноатлантический альянс, однако Турция все еще препятствует окончательному решению.

Германия заявляет, что она по-прежнему уверена в том, что Швеция и Финляндия смогут вступить в НАТО, несмотря на возражения Турции, являющейся членом альянса.

Пресс-секретарь правительства Кристиана Хоффманн заявила, что Германия «активно работает» над решением вопросов, поднятых Турцией, но отказалась от подробностей.

«Правительство Германии по-прежнему уверено, что все члены НАТО поддержат это вступление и что оно может быть достигнуто быстро», — говорит она.

По словам Хоффманн, в среду кабинет министров Германии поддержал протокол о присоединении. По-прежнему требуется одобрение парламента, но в Германии это практически гарантировано.

Хоффманн добавила, что Германия также поддержит вступление в НАТО Австрии и Ирландии, если эти нейтральные страны решат присоединиться к военному альянсу.

Правительство Чешской Республики также одобрило членство в НАТО Финляндии и Швеции — всего через несколько часов после того, как эти две страны подали свои заявки.

Протокол о вступлении еще должен быть ратифицирован обеими палатами чешского парламента, что, как ожидается, произойдет в ближайшее время. Премьер-министр Петр Фиала говорит, что не ожидает никаких препятствий, поскольку правящие партии имеют большинство в обеих палатах парламента.

Курсор ранее писал, что Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает принять Швецию и Финляндию максимально быстро.