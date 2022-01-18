Германия и НАТО призывают Россию к деэскалации на границе с Украиной

Канцлер Германии и глава НАТО призвали Россию к деэскалации на фоне опасений, что Москва может планировать вторжение в Украину.

Об этом сообщает dw.com.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Олаф Шольц выступили после того, как встретились в Берлине, чтобы обсудить предполагаемую угрозу конфликта. Шольц сказал, что Германия и НАТО ожидали, что Россия облегчит ситуацию на границе с Украиной, например, сократив там численность войск. Он сказал, что оба согласны с тем, что Россия столкнется с серьезными политическими и экономическими последствиями в случае вторжения.

Столтенберг сказал, что союзники по НАТО стремятся обсудить с Россией любые проблемы, которые у нее могут возникнуть, и призвал Россию присоединиться к переговорам. Москва разместила около 100 тысяч военнослужащих вблизи границы с Украиной, что Запад интерпретировал как подготовку к войне, чтобы помешать Украине когда-либо вступить в НАТО. Альянс договорился на саммите в 2008 году, что Украина однажды станет его членом. Россия отрицает, что планирует вторжение. Западный военный альянс стремится к диалогу с Москвой, хотя переговоры, похоже, зашли в тупик.

Ранее Курсор сообщал, что Украина и Россия опровергли сведения об эвакуации дипломатов.

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