Германия приостановила сертификацию «Северного потока 2»

Регулятор Германии приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода «Северный поток 2», сообщается на сайте регулятора во вторник, 16 ноября.

Это решение было принято в связи с тем, что компания Nord Stream 2 должна иметь организационную форму, соответствующую законодательству Федеративной Республики Германия.

«Регулятор продолжит процесс сертификации «Северного потока — 2″ после завершения создания дочерней компании в Германии для немецкого участка газопровода», — говорится в заявлении.

«Наша компания предпринимает этот шаг, чтобы обеспечить соблюдение действующих правил и норм. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки и влияние на время ввода газопровода в эксплуатацию», — прокомментировала пресс-служба Nord Stream 2 AG.

Курсор ранее писал, что Россия заявила о завершении строительства Северного потока — 2. В заявлении, опубликованном в приложении для обмена сообщениями Telegram, Газпром со ссылкой на своего председателя правления Алексея Миллера сообщил, что строительство «Северного потока 2» было «полностью завершено» в пятницу утром.

Также сообщалось, что Карин Эльхаррар: Сделка по нефтепроводу ОАЭ должна быть отменена. Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар заявила во вторник, что сделка с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов по транспортировке нефти из Персидского залива в Европу через Израиль должна быть отменена, поскольку она представляет собой слишком большой экологический риск.

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