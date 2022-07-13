Герцог назвал Байдена «провидцем и лидером»

«Народ Израиля приветствует вас на святой земле с распростертыми объятиями и радостными сердцами, как Иосиф, сын Иакова, который искал своих братьев», — говорит Герцог.

Президент Ицхак Герцог использует библейский подход в своей речи, приветствуя президента США Джо Байдена в Израиле, говоря: «Подобно библейскому Иосифу, вы являетесь провидцем и лидером».

Герцог назвал своего американского коллегу «настоящим другом и верным сторонником Израиля и еврейского народа, нашей безопасности и благополучия».

Он добавляет, что в ходе визита будут рассмотрены угрозы, исходящие от Ирана, которые угрожают региону.

Президент подчеркивает общие для двух стран ценности — демократию, справедливость и свободу, толерантность, безопасность и мир.

«Государство Израиль, в которое вы только что прибыли, — это успешная, инновационная страна, которая вносит свой вклад в исцеление мира — через науку и медицину, технологии водоснабжения и питания, инновации в области климата и многое другое», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что источник заявил, что Байден подпишет «Иерусалимскую декларацию» с обязательствами перед Израилем. Иерусалимская декларация о двустороннем стратегическом партнерстве станет центральным элементом визита президента США Джо Байдена в Израиль.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.