Герцог поздравил Эрдогана с наступающим праздником Курбан-Байрам

Президент Израиля позвонил своему турецкому коллеге и поздравил его с наступающим праздником, а также подчеркнул важность развития двусторонних отношений.

Президент Ицхак Герцог позвонил президенту Турции Реджепу Эрдогану в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам, сообщает канцелярия первого.

«В ходе телефонного разговора Герцог подчеркнул важность развития двусторонних отношений за последний год, которое нашло свое выражение сегодня в объявлении премьер-министра Яира Лапида о подписании нового авиационного соглашения и в решении министра экономики вновь открыть экономическое представительство Израиля в Турции», — говорится в израильском сообщении.

«Президенты выразили удовлетворение текущей координацией в сфере безопасности между Израилем и Турцией и выразили надежду на дальнейшее укрепление и развитие отношений между их странами.»

Курсор ранее писал, что Герцог наградит Байдена Почетной президентской медалью. Президент Израиля заявил, что Джо Байден заслужил Почетную медаль за истинную дружбу с Государством Израиль, еврейским народом, а также за борьбу против антиизраильской и антисемитской ненависти во всем мире.

Кроме того, Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Герцог оценил вклад премьер-министра в совместную работу, отметив что она проходила в позитивной атмосфере дружбы и взаимного уважения. Он поблагодарил Беннета за тесное сотрудничество во имя безопасности Израиля.