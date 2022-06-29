Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля

Президент Ицхак Герцог встретился сегодня с премьер-министром Нафтали Беннетом в своей резиденции в Иерусалиме.
Герцог оценил вклад премьер-министра в совместную работу, отметив что она проходила в позитивной атмосфере дружбы и взаимного уважения. Он поблагодарил Беннета за тесное сотрудничество во имя безопасности Израиля.
Президент Герцог отметил, что премьер-министр всегда работал с прицелом на благо общества и государства Израиль.
В свою очередь премьер-министр Беннет поблагодарил президента Герцога за мудрые советы, дружбу и любовь к государству Израиль, особенно отметив его последовательную работу по объединению всех частей нации.
Политики обсудили дипломатическую ситуацию, проблемы в сфере безопасности, возобновление ядерных переговоров, а также ожидаемый визит президента США Джо Байдена.
«Курсор» ранее сообщал, что Герцог тайно посетил Иорданию в преддверии «важных событий в регионе». Встреча состоялась на фоне июльского визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток и «в рамках дипломатических событий в регионе».
Наш сайт информировал, что Либерман пригрозил затянуть процесс роспуска правительства. Министр финансов настаивает на принятии закона о метро, несмотря на позицию оппозиции против него. В противном случае его партия будет откладывать процесс роспуска Кнессета.