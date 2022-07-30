Глава британской MI6 предрекает поражение кремля в Украине: «россия окончательно выдохлась»

16:02, Сегодня
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
украинский военный фото
Фото: depositphotos.com

Российские войска теряют в Украине огромное количество техники и живой силы. Несмотря на громкие угрозы и большие амбиции вскоре кремль не сможет не только наступать, но и удерживать уже занятые украинские территории.

Силы рф* в Украине выдыхаются, из-за чего отчаяние в кремле растет. Россиянам не удастся одержать победу в войне, которую они развязали.

Об этом сообщает Twitter главы британской службы внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура.

По его словам, силы российских войск выдыхаются и в кремле уже не знают как выходить из этой ситуации. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и травмируют невинных украинцев, отметил он.

«Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину», — написал он.

Отметим, ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, Украина сможет вернуть территории, захваченные российскими оккупантами во время войны, но для этого нужно, чтобы западные страны и НАТО продолжали военную поддержку.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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