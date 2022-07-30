Глава британской MI6 предрекает поражение кремля в Украине: «россия окончательно выдохлась»

Силы рф * в Украине выдыхаются, из-за чего отчаяние в кремле растет. Россиянам не удастся одержать победу в войне, которую они развязали.

Об этом сообщает Twitter главы британской службы внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура.

По его словам, силы российских войск выдыхаются и в кремле уже не знают как выходить из этой ситуации. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и травмируют невинных украинцев, отметил он.

«Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину», — написал он.

Running out of steam… https://t.co/bExZXZ3l3z — Richard Moore (@ChiefMI6) July 30, 2022

Отметим, ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, Украина сможет вернуть территории, захваченные российскими оккупантами во время войны, но для этого нужно, чтобы западные страны и НАТО продолжали военную поддержку.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.