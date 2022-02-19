Глава Еврокомиссии: Россия может быть отрезана от рынков и технологических товаров

Комментарии Урсулы фон дер Ляйен, главы Исполнительной комиссии ЕС, прозвучали на фоне усиления напряженности в связи с намерениями России в отношении Украины.

Доступ Москвы к финансовым рынкам и высокотехнологичным товарам будет ограничен в соответствии с западными санкциями, которые готовятся на случай нападения России на Украину, заявила высокопоставленный представитель Европейского Союза.

«Опасное мышление Кремля, вытекающее прямо из темного прошлого, может стоить России процветающего будущего», — сказала фон дер Ляйен во время ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, где также выступила вице-президент США Камала Харрис.

По словам фон дер Ляйен, исполнительная власть ЕС совместно с США, Великобританией и Канадой разработала «надежный и всеобъемлющий пакет» возможных финансовых санкций против России.

«В случае, если Россия нанесет удар, мы ограничим доступ к финансовым рынкам для российской экономики и введем экспортный контроль, который остановит возможность России модернизировать и диверсифицировать свою экономику», — добавила она.

«А у нас много высокотехнологичных товаров, где мы занимаем доминирующее положение в мире, и которые абсолютно необходимы России и не могут быть легко заменены».

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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