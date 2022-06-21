Глава КСИР заявил, что Израилю грозит крах

Было неясно, было ли сообщение главнокомандующего КСИР Хоссейном Салами приурочено к новостям об очевидных выборах в Израиле, которые всколыхнут израильскую общественность через несколько месяцев.

Глава иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что США стремятся покинуть Ближний Восток и что Израилю грозит крах.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Чем большего успеха добиваются Израиль, Запад и США, тем больше Иран заявляет, что они покидают регион.

«Наши враги измотаны и побеждены «, — заявил он.

Он также сказал, что Иран никому не позволяет проникнуть в государство. Это контрастирует с сообщениями иностранных СМИ, которые утверждают, что в Иран постоянно проникают, а его должностных лиц КСИР убивают. Салами заявил, что Иран отомстит.

Израиль также предупредил об иранских угрозах в Турции.

Курсор ранее писал, что Беннет показал взрыв вышки войсками ЦАХАЛа, которую ХАМАС восстановил за сутки. Беннет считает несерьезными действия правительства по разрушению зданий или наблюдательных вышек противника. Он выступил с осуждением подобных действий.

Также сообщалось, что Израиль видит улучшение отношений с Турцией на фон террористической угрозы. Президент Ицхак Герцог позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в воскресенье, чтобы поблагодарить его за усилия Турции по поиску иранских террористических отрядов в Стамбуле. Израильские источники назвали их разговор «позитивным и теплым».