Глава МЕРЕЦ надеется на то, что Ринави Зоаби будет сотрудничать с коалицией

Михаль Розин заявила, что попытается сделать все для того, чтобы Ринави Зоаби сотрудничала с правительством, так как возможная альтернатива — намного хуже.

Лидер фракции МЕРЕЦ Михаль Розин заявила, что она попытается найти способ сотрудничества с недавно вышедшем из партии депутатом Гаидой Ринави Зоаби.

«Я намерена сделать все возможное, чтобы убедить моего друга Гаиду Ринави Зоаби вернуться к работе с коалицией», — говорится в заявлении Розин.

«Даже если есть причины для роспуска правительства, ни одна из них не лучше ужасной альтернативы. Я считаю, что у этого правительства есть проблемы, которые можно преодолеть. Общие интересы заключаются в том, чтобы сделать все возможное для предотвращения дальнейших выборов и блокирования возвращения крайне правых в коридоры власти», — добавляет Розин.

Курсор ранее писал, что депутат Кнессета от МЕРЕЦ Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив ее в меньшинстве. В письме к Беннетту арабская депутат сказала, что «не может поддержать коалицию, которая позорно преследует» ее общество. И Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.

Также сообщалось, что Ринави Зоаби не выдвинула никаких требований коалиции. Ринави Зоаби, по сообщениям ее представителя, сейчас не выдвигает никаких требований правительству, а просто покинула коалиции и отозвала свою кандидатуру на пост консула в Китае.