Глава МИД Турции заявил, что планирует посетить Храмовую гору во время поездки в Израиль

Чавушоглу планирует посетить место без сопровождения израильтян. Его план вызвал спор с участием службы внутренней безопасности «ШАБАК» по поводу протокола безопасности его визита.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, как ожидается, посетит Израиль на следующей неделе и планирует посетить святое место Храмовую гору.

Визит Чавушоглу в Израиль стал бы дипломатическим прорывом для двух стран, но его намерение посетить Храмовую гору в Старом городе Иерусалима вызвало некоторую напряженность в отношениях между Анкарой и Иерусалимом.

Храмовая гора является самым священным местом для евреев, так как здесь находятся библейские храмы, а мечеть Аль-Акса, расположенная на вершине горы, является третьим по значимости местом для мусульман. Комплекс находится в ведении мусульманского Вакфа, и евреям разрешено посещать его в определенное время, но не молиться там.