Глава МИД Турции заявил, что планирует посетить Храмовую гору во время поездки в Израиль

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, как ожидается, посетит Израиль на следующей неделе и планирует посетить святое место Храмовую гору.
Визит Чавушоглу в Израиль стал бы дипломатическим прорывом для двух стран, но его намерение посетить Храмовую гору в Старом городе Иерусалима вызвало некоторую напряженность в отношениях между Анкарой и Иерусалимом.
Храмовая гора является самым священным местом для евреев, так как здесь находятся библейские храмы, а мечеть Аль-Акса, расположенная на вершине горы, является третьим по значимости местом для мусульман. Комплекс находится в ведении мусульманского Вакфа, и евреям разрешено посещать его в определенное время, но не молиться там.
Курсор ранее писал, что половина израильтян-евреев поддерживают еврейскую молитву на Храмовой горе. Опрос Института демократии Израиля показал, что значительное число израильтян фактически поддерживают изменение нынешнего статус-кво на святом месте, где разрешено молиться только мусульманам. Немусульманам разрешено только посещать Храмовую гору.