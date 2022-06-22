Глава МИД Великобритании планирует посетить Израиль в ближайшие месяцы

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поговорил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трусс и сделал приглашение посетить Израиль.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трусс планирует посетить Израиль в ближайшие месяцы, сообщило Министерство иностранных дел Израиля.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поговорил с Трусс по телефону в среду и передал приглашение.

«Ранее сегодня я говорил с министром иностранных дел Великобритании @TrussLiz. Я выразил свою признательность за решительную позицию Великобритании по иранскому вопросу, и мы обсудили необходимость решительных действий международного сообщества против иранского террора», — написал Лапид в Твиттере.

Ожидается, что Лапид станет премьер-министром временного правительства до следующих выборов, которые, вероятно, состоятся в конце октября.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, министр обороны Бени Ганц высказался о возможном воссоединении с Нетаниягу. Ганц призывает к «правительству широкого единства» после выборов.