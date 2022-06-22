Ганц высказался о возможном воссоединении с Нетаниягу

Министр обороны Бени Ганц, по-видимому, исключил воссоединение с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу для формирования нового правительства.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сегодня депутаты должны начать процесс роспуска Кнессета, оппозиционная партия «Ликуд» продолжает настаивать на создании возможного альтернативного правительства, которое вернет Нетаниягу к власти без выборов, пытаясь дразня убедить некоторых депутатов перейти на их сторону.

На собрании фракции своей партии «Кахоль-Лаван» Ганц сказал, что его предыдущей работы с Нетаниягу было достаточно, чтобы выкинуть из головы любые мысли о партнерстве.

«Нетаниягу израсходовал политический кредит, который можно ему дать, и поэтому не о чем говорить», — сказал он журналистам после того, как его спросили о присоединении к лидеру «Ликуда» либо во время нынешнего Кнессета, либо после выборов.

Ганц сформировал правящую коалицию с Нетаниягу после выборов в 2020 году, нарушив свое предвыборное обещание не присоединяться к коалиции с тогдашним премьер-министром из-за обвинений в коррупции. Позднее в том же году правительство рухнуло после того, как Нетаниягу заблокировал принятие госбюджета, что позволило ему пойти на выборы без передачи Ганцу поста премьер-министра в рамках их коалиционного соглашения.

После следующих выборов Ганц присоединился к коалиции во главе с премьер-министром Нафтали Беннеттом и министром иностранных дел Яиром Лапидом. В понедельник Беннет и Лапид объявили о своем намерении добровольно распустить собственное правительство. Новые выборы могут пройти в конце октября или начале ноября.

«Мне жаль, что мы не смогли сохранить правительство. За это стоило бороться до последней капли нашей политической крови, но так оно и есть», — сказал Ганц и призвал к формированию «правительства широкого единства» после выборов, в которое вошли как правые, так и левые элементы.

«Мы находимся в самом тяжелом политическом кризисе, который когда-либо знал Израиль. Правительство единства — единственно возможное решение», — сказал Ганц.

СМИ сообщают, что «Ликуд» пытается убедить Ганца присоединиться к ним. Согласно источнику в «Ликуде», Нетаниягу теперь готов позволить Ганцу сначала стать премьер-министром в соглашении о ротации

«Нет никаких контактов с Ликудом, никаких дискуссий, и не о чем говорить», — заявили «Кахоль-Лаван» в Твиттере.

Недавние опросы показали, что «Ликуд» станет крупнейшей партией после выборов, но все равно будет бороться за формирование коалиции большинства в 120-местном Кнессете.

Сегодня коалиция начинает процесс роспуска Кнессета. Первое голосование по роспуску правительства должно состояться сегодня. Ожидается, что процесс завершится на следующей неделе.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.