Глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину

В четверг россия нанесла удары по целям по всей Украине, включая удар по Киеву, в результате которого была разрушена жилая многоэтажка и еще одно здание. Глава ООН заявил, что Украина стала «эпицентром невыносимой душевной боли и страдания».

Глава Организации Объединенных Наций заявил, что Украина стала «эпицентром невыносимой душевной боли и страдания» — это описание было подчеркнуто спустя короткое время после удара россии* по столице.

В четверг россия нанесла удары по целям по всей Украине, включая удар по Киеву, в результате которого была разрушена жилая многоэтажка и еще одно здание. Ранены 10 человек, включая по меньшей мере одного, потерявшего ногу, по данным украинских служб спасения.

Обстрел произошел спустя всего час после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который осмотрел некоторые разрушения в Киеве и его окрестностях и осудил нападения на гражданское население.

Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.