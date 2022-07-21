Глава ЦАХАЛа завершил свою поездку в Марокко

Глава ЦАХАЛа Авив Кохави совсем недавно прибыл из Марокко. Стало известно, что он пригласил высокопоставленных марокканских военных посетить Израиль.

Глава ЦАХАЛа Авив Кохави завершает свою поездку в Марокко, первую для главы израильской армии. Кохави вернулся в Израиль несколько часов назад, после трехдневного визита в североафриканскую страну вместе с командующим военными силами по международному сотрудничеству Эффи Дефрином и главой отдела разведывательных исследований Амитом Сааром.

В ЦАХАЛе говорят, что Кохави пригласил высокопоставленных марокканских военных посетить Израиль.

«Этот уникальный визит является результатом общей истории, глубокой дружбы и многообещающего будущего. Глубокая и особая связь между нашими странами — это не только связь между правительствами и вооруженными силами, но и связь между отдельными людьми, семьями и культурами», — говорится в заявлении Кохави, предоставленном ЦАХАЛом.

«Наши общие ценности и проблемы создают прочную основу для глубокого сотрудничества между нашими вооруженными силами на стратегическом, разведывательном и оперативном уровнях. Этот визит — еще один пример исторических перемен в регионе и той роли, которую ЦАХАЛ играет в создании будущих партнерских отношений», — добавляет он.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ готов действовать против ядерной программы Ирана. Комментарии появились после того, как старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что Иран технически способен создать ядерную бомбу. В четком предупреждении Ирану начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави сказал, что военные готовятся к тому, что им придется действовать против ядерной программы Ирана.