ЦАХАЛ готов действовать против ядерной программы Ирана — Кохави

Глава ЦАХАЛа Авив Кохави предупреждает, что Израиль может быть вынужден действовать против Ирана.

Комментарии появились после того, как старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что Иран технически способен создать ядерную бомбу. В четком предупреждении Ирану начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави сказал, что военные готовятся к тому, что им придется действовать против ядерной программы Ирана.

«Подготовка тыла к войне — это задача, которую необходимо ускорить в ближайшие годы, особенно в свете возможности того, что нам придется действовать против ядерной угрозы. ЦАХАЛ продолжает энергично готовиться к нападению на Иран и должен быть готов к любому развитию событий и любому сценарию. Подготовка военного варианта против иранской ядерной программы является моральным долгом и приказом национальной безопасности», — сказал он.

По словам Кохави, планы военных действий против программы «находятся в центре подготовки ЦАХАЛа и включают в себя различные оперативные планы, выделение необходимых ресурсов, приобретение соответствующего оружия, разведку и обучение».

Иран уже обогащает до 60%, что намного превышает предел в 3,67% в рамках ядерной сделки Тегерана с мировыми державами 2015 года. Уран с обогащением до 90% пригоден для ядерной бомбы.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп отказался от ядерного пакта, в соответствии с которым Иран ограничил свои работы по обогащению урана, потенциального пути к созданию ядерного оружия, в обмен на снятие экономических санкций. В ответ на выход Вашингтона и возобновление жестких санкций Тегеран начал нарушать ядерные ограничения пакта.

Общий план возрожденной сделки был по существу согласован в марте после 11 месяцев непрямых переговоров между Тегераном и администрацией Байдена в Вене. Затем переговоры прервались из-за ряда препятствий, включая требование Тегерана к Вашингтону дать гарантии того, что ни один президент США не откажется от сделки, как это сделал Трамп.

Действующий президент США Джо Байден не может этого обещать, потому что ядерная сделка — это необязательная политическая договоренность, а не юридически обязывающий договор.

Израиль, который Иран не признает, пригрозил атаковать иранские ядерные объекты, если дипломатия не сможет сдержать ядерные амбиции Тегерана. Кохави ясно дал понять, что считает СВПД опасным, публично заявив, что он поручил ЦАХАЛу подготовить новые оперативные планы нанесения ударов по Ирану, чтобы в случае необходимости остановить его ядерную программу.

Ранее Курсор писал, что Джо Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана. Президент США Джо Байден заявил, что «единственное, что сейчас хуже Ирана, — это Иран с ядерным оружием».

Курсор писал, что Джо Байден заявил, что возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана. Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.

Также бывший депутат от «Ликуда» Юваль Штайниц заявил, что президент США Джо Байден должен использовать свой визит в регион на этой неделе, чтобы убедиться, что Иран знает о реальной военной угрозе со стороны США, если он продолжит продвигать свою ядерную программу.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащение урана передовыми центрифугами в Фордо. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20 процентов, что составляет около 90 процентов от уровня, позволяющего использовать уран в ядерных бомбах.

Также посол США сказал, что Иран добился «тревожного прогресса» в обогащении урана. В Катаре состоялись непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на то, чтобы выйти из тупика по поводу того, как спасти ядерное соглашение 2015 года.

Ранее Курсор писал, что в Евросоюзе заявили, что у Ирана осталось мало времени для возобновления ядерного соглашения. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Иран должен прямо сейчас предоставить шаги для решения всех проблем перед подписанием ядерного соглашения.

Лапид — Макрону: Мир должен отреагировать на иранскую угрозу. Премьер-министр Израиля на встрече с президентом Франции заявил, что Иран нарушает все соглашения, обогащает уран сверх разрешенного уровня и убрал камеры со своих ядерных объектов.

Напомним, что США обвиняют Иран в провале ядерных переговоров: «Никакого прогресса».