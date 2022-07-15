Байден рассказал Аббасу, что может помочь продвинуть дело палестинцев

Байден сказал Аббасу, что интеграция Израиля в регион может помочь продвинуть дело палестинцев. Об этом сообщил советник США по безопасности.

Президент США Джо Байден «доказал» главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, когда они встретились ранее сегодня в Бейт-Лехеме, что интеграция Израиля в регион может «усилить» прогресс на палестинском направлении.

Об этом сказал журналистам советник по национальной безопасности Джейк Салливан на борту Air Force One из Израиля в Джидду.

ПА выступает против соглашений Авраама, рассматривая их как процесс, который лишает Рамаллу права вето в отношении арабских стран, которые в течение многих лет заявляли, что не будут нормализовать отношения с Израилем без разрешения израильско-палестинского конфликта.

Аббас намекнул на ту же позицию, когда заявил о своей поддержке Арабской мирной инициативы 2002 года во время пресс-конференции с Байденом. Предложение предлагает Израилю полностью нормализовать отношения со всеми 22 членами Лиги арабских государств, если Израиль согласится на решение о создании двух государств на основе границ 1967 года и со справедливым решением для палестинских беженцев.

Этот план никогда не приветствовался Израилем, который теперь утверждает, что соглашения Авраама доказывают, что предложение двадцатилетней давности больше не актуально.

Байден сказал Аббасу во время их встречи, что США «сделают все возможное, чтобы сохранить долгосрочную вероятность решения о создании двух государств», — сказал Салливан.

Напомним, что Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана.