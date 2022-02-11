Мансур Аббас решил заступиться за Израиль перед правозащитниками

Аббас заявил, что еврейское государство не является «государством апартеида». Арабский политик напомнил, что его партия находится в составе правящей коалиции и при желании могла бы вступить в правительство.

Не так давно две известные и влиятельные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch назвали Израиль государством, в котором действует апартеид. И вот глава партии РААМ Мансур Аббас выразил несогласие с этим тезисом.

Во время онлайн-конференции Аббас сказал, что его партия на данный момент находится в правящей коалиции. Более того, она могла бы быть частью правительства, если бы было «желание».

По словам Аббаса, если говорить о дискриминации, то нужно это делать в конкретной области.

Онлайн-конференция была организована Вашингтонским институтом ближневосточной политики

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