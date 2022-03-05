Госдепартамент США заявил, что санкции России не повредят ядерным переговорам по Ирану

В США заявили, что они продолжают взаимодействовать с Россией по вопросу возвращения к полной реализации сделки. «Россия разделяет общую заинтересованность в том, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие».

Американские санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, не должны повлиять на потенциальное возрождение иранской ядерной сделки, заявляет Государственный департамент США.

Об этом пишет Reuters.

«Новые санкции, связанные с Россией, не имеют отношения к JCPOA и не должны оказать никакого влияния на его потенциальную реализацию», — заявил представитель Госдепартамента, ссылаясь на соглашение 2015 года.

«Мы продолжаем взаимодействовать с Россией по вопросу возвращения к полной реализации JCPOA. Россия разделяет общую заинтересованность в том, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие», — добавляет представитель Госдепартамента, по данным информационного агентства.

Как ранее писал Курсор, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Америка готова выйти из переговоров в Вене, если Иран продолжит демонстрировать невыполнение требований. «Мы готовы уйти, если Иран проявит нежелание добиваться прогресса», — сказал Прайс на брифинге для прессы.

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