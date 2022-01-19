Госсекретарь США на этой неделе посетит Украину и Германию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит на этой неделе Украину и Германию в рамках новой попытки ослабить напряженность вокруг Украины.

Сообщается, что что визит будет осуществляться в рамках «широких дипломатических усилий, предпринимаемых Соединенными Штатами и их союзниками и партнерами в целях выработки единого похода к угрозе, которую Россия создала для Украины».

Об этом сообщает издание «Русский Еврей», ссылаясь на вчерашнее заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Согласно заявлению, Блинкен проведет переговоры в Киеве в среду, где у него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В четверг госсекретарь США проведет переговоры в Германии «в рамках совместных усилий по сдерживанию российской агрессии против Украины», подчеркнул Госдепартамент.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США предостерегают от поездок в Израиль в связи с резким ростом заболеваемости штаммом Омикрон.

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