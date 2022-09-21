Глава Аводы жестко раскритиковала Бен-Гвира, вспомнив об убийстве Ицхака Рабина

Лидер Аводы предупреждает, что экстремисты, которые когда-то угрожали Рабину, могут стать министрами в следующем правительстве.

Лидер Аводы Мерав Михаэли во вторник начала предвыборную кампанию своей левоцентристской фракции, нацелив огонь на крайне правых, предупредив, что глава «Оцма-Йехудит» Итамар Бен-Гвир готов уничтожить Израиль.

Возглавив партию, которая, по прогнозам, снова едва преодолеет четырехместный порог для прохождения в Кнессет, Михаэли вспомнила об убийстве в 1995 году бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, заявив, что те, кто тогда угрожал убитому лидеру Аводы, сегодня находятся на пороге власти.

«Я вижу то же насилие, подстрекательство и расизм, они угрожают нам так же, как они угрожали Ицхаку Рабину, — сказала она о Бен-Гвире, который в подростковом возрасте угрожал Рабину, прежде чем его убили. — Те, кто тогда был [проблемной молодежью], сегодня являются депутатами. А если мы не победим, завтра они могут стать министрами».

Будучи краеугольным камнем право-религиозной коалиции, Бен-Гвир впервые привлек внимание общественности, когда его засняли, когда он хвастался тем, что украл эмблему из машины тогдашнего премьер-министра Рабина.

«Мы добрались до его машины, и мы доберемся и до него», — хвастался он незадолго до убийства Рабина в 1995 году.

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