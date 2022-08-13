«Говорю с болью»: Саар рассказал, почему пошел против Нетаниягу

«Мы с Ганцем пошли на союз, думая, что это хорошо для нас обоих», — сказал Саар, объясняя свое сотрудничество с министром обороны.

Министр юстиции прокомментировал нынешнюю ситуацию с «Ликудом», а также союз с Бени Ганцем.

«Я был в «Ликуде» большую часть своей взрослой жизни, и то, что я говорю, я говорю с болью. «Ликуд» изменил свое лицо и ценности», — сказал Саар о результатах праймериз «Ликуда» в сегодняшнем интервью.

Он добавил: «Я полагаю, что сегодня в «Ликуде» есть люди, которые спрашивают себя: «Какое будущее меня ждет в этой партии?».

«Мы объединились, чтобы Нетаниягу не вернулся, — сказал он о союзе с министром обороны Бени Ганцем. — Мы не вернем Нетаниягу, даже в качестве альтернативного премьер-министра. У нас с Ганцем полное взаимопонимание по этому вопросу. Мы с Ганцем пошли на союз, думая, что это хорошо для нас обоих».

Саар отметил, что, на его взгляд, «Сионистский дух» не пройдет в Кнессет. «Если они пройдут, то следующим премьер-министром станет Нетаниягу», — сказал он.

Ранее мы писали, что депутат Кнессета Мики Зоар, занявший девятое место в списке «Ликуда», дал интервью в эфире радио 103FM и прокомментировал результаты предварительных выборов партии.