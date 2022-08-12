В Ликуде сделали громкое заявление о будущем Эдельштейна в политике

Депутат Кнессета Мики Зоар, занявший девятое место в списке «Ликуда», дал интервью в эфире радио 103FM и прокомментировал результаты предварительных выборов партии.

Зоар сказал, что «эта избирательная кампания только начинается. Мы еще не сказали ни слова о том, что мы намерены делать».

«Часть параметров, которые чиновники «Ликуда» проверяют в кандидатах, — это лояльность председателю движения. Есть много других вещей, на которые они обращают внимание, например, то, насколько хорошо вы знаете, как вести парламентскую работу».

Относительно депутата Кнессета Юлия Эдельштейна, который опустился на 17-е место в списке, Зоар сказал: «Если мы выиграем выборы, Юлий Эдельштейн станет министром. Человек с большим стажем, он подходит и достоин. Я знаю, что Нетаниягу ничего против него не имеет. Они много говорили даже после того, как Юлий хотел баллотироваться. Напротив, Нетаниягу ценит и лелеет его за все, что он сделал».

Напомним, что Нетаниягу высказался о результатах праймериз Ликуда: Всегда есть норвежский закон. Лидер партии поздравил тех членов Ликуда, которые заняли первые места и смогут пройти в Кнессет 25-го созыва, а остальным напомнил о «норвежском законе».

Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.