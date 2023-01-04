Петиции в БАГАЦ по поводу назначения Дери: появились новые подробности

Генпрокурор Гали Бахарав-Миара объявила, что она не будет защищать назначение лидера ШАС Арье Дери министром внутренних дел и министром здравоохранения в ходе разбирательства в БАГАЦ.

Это решение представляет собой строгий выговор со стороны генерального прокурора правительству Биньямина Нетаниягу и демонстрирует ее решительное несогласие с назначением Дери. Этот шаг был сделан на фоне и без того весьма натянутых отношений между Бахарав-Миарой и новым правительством, причем первое публично критиковало законодательную повестку новой коалиции, а члены последнего громко осуждали ее за комментарии.

В заявлении, поданном в БАГАЦ, Генеральная прокуратура сообщила суду, что после разговора с премьер-министром Биньямином Нетаниягу по этому поводу в начале этой недели «генеральный прокурор решила, что не может защищать свою позицию относительно назначения депутата Дери на должность министра внутренних дел, министра здравоохранения и заместителя премьер-министра».

Однако в офисе отметили, что генеральный прокурор разрешил Нетаниягу и Дери нанять внешнего юрисконсульта для защиты назначения Дери в БАГАЦ.

Кроме этого, Бахарав-Миара будет представлять правительство против отдельного требования петиционеров об отмене закона, принятого в прошлом месяце, который позволил назначить Дери, несмотря на то, что он недавно был приговорен к условному сроку.

Генеральный прокурор является главным юрисконсультом правительства и обычно представляет штат и его министерства в судебных разбирательствах против действий правительства. В прошлом имели место случаи, когда генеральный прокурор отказывался это сделать, но они чрезвычайно редки. Один из таких случаев произошел, когда бывший генеральный прокурор Авихай Мандельблит отказался защищать закон 2017 года, задним числом легализующий поселения в Иудее и Самарии, построенные на частной палестинской земле.

Несколько НПО подали петиции в Высокий суд против назначения Дери министром кабинета, утверждая, что его осуждение в 2022 году по обвинению в налоговом мошенничестве, а также его осуждение в 1999 году по обвинению во взяточничестве и третий приговор в 2003 году за злоупотребление доверием делают его назначение «необоснованное». В петициях также утверждается, что недавно принятый новым правительством закон о внесении поправок в один из квазиконституционных Основных законов Израиля, позволяющий назначать Дери, был незаконным, поскольку закон был принят из-за политических соображений отдельного политика и нового правительство.

Генеральная прокуратура не детализировала причины, по которым Бахарав-Миара отказалась защищать назначение Дери, но сделает это в официальном ответе в суд, который она подаст в среду.

Согласно нескольким сообщениям СМИ, генеральный прокурор считает, что прошлые уголовные судимости Дери означают, что его назначение на пост министра кабинета является необоснованным, хотя она будет выступать против утверждения петиций о том, что поправка к Основному закону является незаконной.

Позже Нетаньяху, который является основным ответчиком на петиции, подал в суд свой юридический ответ, в котором он просил БАГАЦ отклонить петиции против назначения Дери и против внесения изменений в закон, которые позволили это сделать. Ответ Нетаниягу был подан группой независимых адвокатов из-за отказа Бахарав-Миара защищать позицию правительства.

В нем юридическая команда Нетаниягу утверждала, что у суда нет оснований вмешиваться в назначение министров правительства и что новое законодательство является законным. В частности, защита Нетаниягу утверждала, что закон, являющийся поправкой к Основному закону: правительство, не может быть оспорен судом, поскольку он был принят Кнессетом в его роли конституционного органа.

Адвокат Нетаниягу также утверждал, что суд не имеет права осуществлять судебный пересмотр решений Нетаниягу на посту премьер-министра или решения Кнессета выразить доверие новому правительству и его министрам. Кроме того, они утверждали, что последние четыре года политической нестабильности, в течение которых было проведено пять выборов, привели к «беспрецедентным обстоятельствам», которые потребовали от премьер-министра восстановления политического порядка.

Ранее Курсор писал, что генпрокурор отказалась участвовать в заседании правительства. Ранее Гали Бахарав-Миару не пригласили на первое заседание правительства.

Также СМИ сообщили о новом препятствии для назначения Дери министром. Дери должны назначить министром здравоохранения и внутренних дел.

Наша редакция сообщала, что Дери выступил с обвинением в адрес Нетаниягу.