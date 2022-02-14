Иран: исход переговоров в Вене зависит от решений Запада

Иран передал свой окончательный пакет предложений и представитель страны заявил, что ключевые решения требуют политических действий со стороны западных стран.

Иран заявил, что любой потенциальный прорыв на переговорах в Вене, направленных на восстановление ядерной сделки 2015 года с мировыми державами, зависит от политических решений западных стран, после того как они представят свои собственные окончательные предложения.

«Для Ирана будет лучше, если в Вене будет достигнуто соглашение и санкции будут сняты сегодня, а не завтра», — сказал министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан на пресс-конференции со своим ирландским коллегой Саймоном Ковени в Тегеране в понедельник.

«Поэтому мы спешим к хорошему соглашению, но оно должно быть в рамках логичных переговоров и для достижения прав иранской нации», — добавил он.

Министр иностранных дел Ирана также призвал США и европейские страны, подписавшие ядерную сделку, «прекратить играть с текстом и временем» соглашения и проявить свою политическую волю.

Ранее в понедельник Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщил в своем твиттере, что переговоры в столице Австрии достигли стадии, на которой может быть объявлен результат, в зависимости от позиции США.

Курсор ранее писал, что Беннет обсудил Иран с сенатором США Линдси Грэмом. Премьер-министр Израиля встретился с американским законодателем в Иерусалиме, на фоне того, что ядерные переговоры вероятнее всего зайдут в тупик.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.