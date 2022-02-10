Глава МИД Германии: Ядерные переговоры с Ираном вступают в финальную фазу

Анналена Баербок заявила, что Германия стремится сделать все для того, чтобы Иран вернулся в Ядерному соглашению, что сделает Ближний Восток более безопасным регионом.

Министр иностранных дел Германии заявляет, что ядерные переговоры с Ираном вступают в «заключительную фазу» и что, несмотря на оговорки Израиля, возвращение к ядерному соглашению сделает регион более безопасным.

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок выстпила на совместной пресс-конференции в Тель-Авиве со своим израильским коллегой Яиром Лапидом во время официального визита.

Ее слова прозвучали на фоне возобновившихся на этой неделе переговоров между Ираном и мировыми державами в попытке реанимировать ядерное соглашение 2015 года, которое ограничило ядерную программу Тегерана.

Лапид сказал, что они с Бербок обсуждали ядерные переговоры, и он представил ей позицию Израиля, «согласно которой ядерный Иран угрожает не только Израилю, но и всему миру». Он говорит, что Иран является «экспортером террора от Йемена до Буэнос-Айреса» и что соглашение должно учитывать его региональную агрессию.

Бэрбок заявила, что она «убеждена, что полное восстановление Ядерного соглашения сделает регион более безопасным, включая Израиль, иначе мы бы не вели эти переговоры».

Она говорит, что переговоры с Ираном, участником которых является Германия, достигли «очень критической точки» и что для Ирана было важно вернуться за стол переговоров «с готовностью к компромиссу и без максимальных требований».

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы благодаря этому соглашению безопасность Израиля была гарантирована», — говорит Баербок.

Курсор ранее писал, что советники по национальной безопасности США и Израиля обсудили Иран и Украину. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в среду обсудил со своим израильским коллегой Эялем Хулатой ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе иранскую угрозу и опасения по поводу российского вторжения в Украину.

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