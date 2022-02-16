Иран призывает Конгресс США сделать политическое заявление по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана заявил Financial Times, что иранцы «из принципа» не верят словам любого главы государства, и в частности президента США.

В среду Иран призвал Конгресс США выступить с «политическим заявлением» о том, что Вашингтон останется приверженным возможному соглашению на венских переговорах по восстановлению ядерной сделки 2015 года.

Соглашение предлагало Тегерану облегчение санкций в обмен на ограничение его ядерной программы, но тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него в 2018 году и вновь ввел жесткие санкции.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан призвал США предоставить гарантии по так называемому Совместному всеобъемлющему плану действий в интервью Financial Times, опубликованном на сайте его министерства.

Он сказал, что попросил иранских переговорщиков предложить западным сторонам, чтобы «по крайней мере их парламенты или спикеры парламентов, включая Конгресс США, могли заявить в форме политического заявления о своей приверженности соглашению и вернуться к реализации JCPOA».

В переговорах в Вене участвуют Иран, а также Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия напрямую и США косвенно.

Курсор ранее писал, что Иран заявил, что исход переговоров в Вене зависит от решений Запада. Иран заявил, что любой потенциальный прорыв на переговорах в Вене, направленных на восстановление ядерной сделки 2015 года с мировыми державами, зависит от политических решений западных стран, после того как они представят свои собственные окончательные предложения.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.