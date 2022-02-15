Израиль отправил своего представителя на ядерные переговоры в Вену

В преддверии решающих моментов переговоров глава стратегического управления МИД Йош Зарка был направлен для получения информации о ядерном соглашении из первых уст и для того, чтобы представлять позицию Израиля в Вене.

Израиль направил посланника в Вену для встреч с главами переговорных групп Соединенных Штатов и других держав с Ираном, чтобы получить обновленную информацию и прояснить свою позицию в отношении возможного возвращения к ядерной сделке.

Это первый раз, когда Израиль отправил своего представителя в Вену с тех пор, как после вступления в должность президента Байдена возобновились ядерные переговоры с Ираном. Этот шаг произошёл на фоне того, что переговоры между Ираном и Западом вступают в решающие моменты достижения соглашения.

Посланником Израиля стал глава стратегического отдела МИД Йош Зарка. Вчера он встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, а сегодня — с главами переговорных групп сверхдержав.

Решение отправить Зарку в Вену было принято после оценки ситуации, проведенной в МИД на прошлой неделе в отношении ядерных переговоров. С этой идеей выступили высокопоставленные чиновники МИД, и министр иностранных дел Лапид дал свое согласие.

Курсор ранее писал, что Иран заявил, что исход переговоров в Вене зависит от решений Запада. Иран заявил, что любой потенциальный прорыв на переговорах в Вене, направленных на восстановление ядерной сделки 2015 года с мировыми державами, зависит от политических решений западных стран, после того как они представят свои собственные окончательные предложения.

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