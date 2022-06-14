Иран все еще верит в возможность заключения ядерного соглашения

Министр иностранных дел Ирана заявил о том, что его государство не отказывается от заключения ядерного соглашения, несмотря на недавние «упреки» со стороны МАГАТЭ.

Иран заявляет, что он по-прежнему верит, что переговоры могут привести к успеху для возобновления ядерного соглашения 2015 года с мировыми державами, несмотря на недавний упрек со стороны ядерного наблюдателя ООН.

«Мы считаем, что переговоры и дипломатия — лучшие способы достичь окончательной точки соглашения», — заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан во время совместной пресс-конференции со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари в Тегеране.

Амир-Абдоллахиан говорит, что до того, как МАГАТЭ на прошлой неделе официально осудило Иран, Тегеран выдвинул новую инициативу, которую США приняли.

Но Исламская Республика не откажется от переговоров, сказал он, добавив, что «контакты в дипломатической сфере будут продолжаться» через Европейский Союз.

Иран «не отдалится от… дипломатии и переговоров, чтобы достичь хорошего, сильного и прочного соглашения», — отмечает Амир-Абдоллахиан.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.

Также сообщалось, что валюта Ирана упала до исторического минимума из-за санкций США. Стоимость риала упала более чем на 4,4% с начала июня, достигнув 332 тысяч за доллар США. Причиной этому стали санкции США в отношении нефтяного и банковского секторов Ирана.