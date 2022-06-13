Валюта Ирана упала до исторического минимума из-за санкций США

Стоимость риала упала более чем на 4,4% с начала июня, достигнув 332 тысяч за доллар США. Причиной этому стали санкции США в отношении нефтяного и банковского секторов Ирана.

Валюта Ирана упала в воскресенье до самого низкого значения за всю историю, поскольку переговоры о возобновлении разрушенного ядерного соглашения страны с мировыми державами зашли в тупик.

Трейдеры в Тегеране меняли риал по 332 тысячи за доллар США, по сравнению с 327,5 тысячи в субботу. Это на 4,4% больше по сравнению с 1 июня, когда риал торговался по 318 тысяч за доллар.

На момент заключения Тегераном ядерного соглашения с мировыми державами в 2015 году иранская валюта торговалась на уровне 32 тысяч риалов за доллар.

Между тем, полиция арестовала 31 торговца валютой и золотом, обвиняемых в создании «ложного спроса» на рынке, сообщило в воскресенье государственное телевидение Ирана, не уточняя подробностей.

Новый минимум риала был достигнут на фоне продолжающихся санкций США против страны. Экономика Ирана испытывает серьезные трудности в основном из-за выхода США из ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами, которая восстановила санкции в отношении нефтяного и банковского секторов Ирана. Переговоры в Вене о продлении соглашения зашли в тупик уже несколько месяцев.

Курсор ранее писал, что Иран попытался организовать новый теракт против израильтян в Турции. На территории Турции действуют различные иранские террористические организации, которые получили указ от своего руководства совершать теракты против израильтян.