Искусственный интеллект дал ответ, закончится ли война в Украине после смерти путина

Чат-бот рассудил, что решения отдельного лица, даже такого «могущественного», как президент россии, являются лишь одним из многих факторов, которые могут повлиять на ход войны.

Искусственный интеллект ChatGPT не уверен, что развязанная россией* война против Украины закончится в 2023 году.

Соответствующий ответ от чат-бота получили журналисты портала Liga.Tech на вопрос, когда закончится война в Украине.

Чат-бот ответил, что ситуация является «сложной и многогранной», поэтому трудно спрогнозировать, когда все завершится.

«Хотя дипломатические усилия продолжаются, прогресс в достижении длительного прекращения огня и решения основных проблем, которые привели к конфликту, незначительный. Вполне возможно, что война может продолжаться после 2023 года, если не произойдут значительные изменения в политической и дипломатической ситуации», — сказал ChatGPT.

Искусственный интеллект также сомневается, что россия обязательно завершит боевые действия после смерти главы кремля владимира путина. Чат-бот считает, что продолжительность войны определяется многими факторами, а действия и решения отдельного лица являются лишь одним из них.

«Продолжительность конфликта определяется различными факторами, и действия и решения отдельного лица, даже такого «могущественного», как президент россии, являются лишь одним из многих факторов, которые могут повлиять на ход войны. Важно отметить, что война в Украине является сложной проблемой с глубокими историческими, политическими и экономическими корнями, и ее решение, вероятно, потребует многогранного подхода», — ответил искусственный интеллект.

Относительно слухов о серьезных болезнях путина, чат-бот советует все же пользоваться официальной информацией, а не догадками. Кроме этого, ChatGPT считает маловероятным, что Путин снова попытается захватить Киев, поскольку это приведет к «международному осуждению и потенциально тяжелым последствиям для России».

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!