Искусственный интеллект ChatGPT не уверен, что развязанная россией* война против Украины закончится в 2023 году.
Соответствующий ответ от чат-бота получили журналисты портала Liga.Tech на вопрос, когда закончится война в Украине.
Чат-бот ответил, что ситуация является «сложной и многогранной», поэтому трудно спрогнозировать, когда все завершится.
«Хотя дипломатические усилия продолжаются, прогресс в достижении длительного прекращения огня и решения основных проблем, которые привели к конфликту, незначительный. Вполне возможно, что война может продолжаться после 2023 года, если не произойдут значительные изменения в политической и дипломатической ситуации», — сказал ChatGPT.
Искусственный интеллект также сомневается, что россия обязательно завершит боевые действия после смерти главы кремля владимира путина. Чат-бот считает, что продолжительность войны определяется многими факторами, а действия и решения отдельного лица являются лишь одним из них.
«Продолжительность конфликта определяется различными факторами, и действия и решения отдельного лица, даже такого «могущественного», как президент россии, являются лишь одним из многих факторов, которые могут повлиять на ход войны. Важно отметить, что война в Украине является сложной проблемой с глубокими историческими, политическими и экономическими корнями, и ее решение, вероятно, потребует многогранного подхода», — ответил искусственный интеллект.
Относительно слухов о серьезных болезнях путина, чат-бот советует все же пользоваться официальной информацией, а не догадками. Кроме этого, ChatGPT считает маловероятным, что Путин снова попытается захватить Киев, поскольку это приведет к «международному осуждению и потенциально тяжелым последствиям для России».
Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина.
Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!